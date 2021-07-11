

В ходе строительства школы в селе Гырыз Губинского района обнаружены древние могилы и фаянсовые предметы быта.

Как сообщили в Отделе образования Губинского района, строительство школы модульного типа, рассчитанной на 20 учащихся, было начато в селе Гырыз в июне. Могилы были обнаружены при сооружении школы на территории, предназначенной для пристройки.

Предполагается, что они относятся к XI-XII векам, передает АПАВ ходе строительства школы в Губе обнаружены древние могилы.

Строительство школы приостановлено, о факте проинформированы соответствующие государственные учреждения.

Minval.az