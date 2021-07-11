

Глава МИД Греции Никос Дендиас дал высокую оценку лидерским качествам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В эфире программы Meeting point, транслируемой греческим новостным сайтом Newsbomb, министр привлек внимание к достижениям турецкого лидера в политической карьере.

По словам Дендиаса, проводя переговоры с главой турецкого государства, не следует забывать, что Эрдоган — значимый лидер, изменивший имидж Турции и усиливший ее мощь.

Дендиас назвал Эрдогана важным фактором в регионе.

«Согласны мы с этим или нет, но Эрдоган руководит Турцией почти столько же, сколько в свое время Мустафа Кемаль Ататюрк. Он определил имидж Турции. Я считаю, что это человек, добившийся многого в своей жизни. Если подумать, с чего он начал и как построил и укрепил имидж своей страны, то нужно учитывать все это при разговоре с ним»,- продолжил министр.

На вопрос о степени предсказуемости президента Турции глава греческой дипломатии ответил, что турецкого лидера нельзя назвать непредсказуемым, однако соответствующее восприятие, по его мнению, Эрдоган создает намеренно в рамках реализуемой политики.

«Полагаю, у него есть стратегия»,- цитирует его «Анадолу».

Minval.az