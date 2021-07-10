В Стамбуле в субботу прошли турецко-палестинские переговоры на высшем уровне.

Встреча президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Махмуда Аббаса в резиденции «Вахдеттин» в районе Ускюдар в узком формате продолжалась 1 час 15 минут, после чего диалог продолжился с участием делегаций, пишет Anadolu.

Переговоры в расширенном составе заняли 1 час 10 минут.

На обсуждениях с турецкой стороны присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

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