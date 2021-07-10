Редкий побочный эффект от вакцин Pfizer и Moderna может приводить к осложнениям на сердце, предупреждает Европейское агентство лекарственных средств, передает ВВС.

Пока были замечены эффекты двух видов — у части получивших вакцины начался миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, у другой части — перикардит, то есть воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

Это крайне редкий побочный эффект, оговариваются в агентстве, однако по имеющимся данным чаще он проявляется у молодых мужчин. Из 177 млн человек, получивших вакцину Pfizer-BioNTech — миокардит развился у 145 человек, перикардит — у 138.

На 20 млн привившихся препаратом Moderna зарегистрировано по 19 случаев того и другого побочного эффекта.

«Сообщения об этих эффектах крайне редки, и как правило они проявляются не очень сильно — пациент достаточно быстро восстанавливается после стандартного лечения и отдыха», — говорится в заявлении агентства.

Проявляются эти симптомы как правило в течение 14 дней после получения второй дозы вакцины.

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