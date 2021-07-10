Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров не встречался с представителями движения «Талибан» в рамках их нынешнего визита в Москву.

«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же», — написала Захарова в своем Telegram-канале в субботу, 10 июля.

Она утверждает, что распространившееся фото, на котором запечатлены Лавров и представители «Талибана», датируется еще 2019 годом. Снимок, по ее словам, был сделан на торжественном заседании, посвященном столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

Представитель российского МИДа также отметила, что тогда в РФ прибыли представители разных политических и общественных движений Афганистана. На «полях» заседания прошла краткая беседа Лаврова с делегацией «Талибана».

В этот же раз, подчеркнула Захарова, в Москве с делегацией проводил встречу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Minval.az