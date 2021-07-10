В Челябинской области, Россия, горят 14 тысяч гектаров леса — как минимум один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 10 июля.

В связи с пожарами эвакуировали более 350 человек, в том числе 150 детей.

«Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых — дети. Остальные уехали к родственникам», — сказано в материале.

Еще накануне площадь пожаров не превышала пяти тысяч гектаров, но огонь быстро распространился.

«Ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром», — пояснили в МЧС РФ.

Огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное Челябинской области — сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов.

Сейчас к ликвидации пожара привлечены около 500 человек и 115 единиц техники, а также четыре пожарных поезда.

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