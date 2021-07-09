Партия бывшего самоуправленияго премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» собирается одержать победу на выборах в органы местного .

Такое заявление сделал сам политик на открытии офиса партии в портовом городе Поти (регион Самегрело — Земо Сванети) — четвертого в регионах страны.

«Изменение нашего будущего в руках этих людей. Все это надо делать мирно, спокойно, без истерики, ругательств», — цитирует лидера партии Sputnik Грузия.

Гахария пояснил, что на первом этапе необходимо открыть офис партии, затем поучаствовать в выборах и победить на них, а потом выполнить все обещания, данные избирателям.