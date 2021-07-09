России не выгодно все то, что происходит в Армении и в Закавказье после прихода к власти Никола Пашиняна. Об этом на встрече с журналистами 9 июля заявил военный эксперт Давид Джамалян.

При этом, по его словам, Россия хотела бы видеть здесь власть, ориентированную на государство, и надежного партнера, с которым можно было бы связать хоть какую-то перспективу.

«России нужна Армения, имеющая субъектность, которая способна самостоятельно решать проблемы, а также иметь свое место и роль в системе безопасности», — пояснил Джамалян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Вместе с тем, в Армении, как отметил военный эксперт, к власти пришел человек, который следует интересам Великобритании и Турции.

«В этой ситуации Россия пытается выжать максимум. Другими словами, если ты сдаешь свою страну, то я, в таком случае, решаю свою минимальную проблему, и начинаю укреплять свои позиции в Армении», — заявил Джамалян.

Minval.az