Министерство внутренних дел обратилось к гражданам. В обращении сказано, что по решению Оперативного штаба с 1 июля этого года разрешено проведение свадеб с участием 150 человек в помещениях и с участием 50 человек на открытом воздухе.

Однако в ходе проверок было установлено, что иногда организаторы нарушают требования этого решения и число гостей на свадьбах превышает количество, установленное решением, причем большинство из них всё ещё не имеют ковид-паспорта, подтверждающего их вакцинацию.

МВД просит граждан строго соблюдать решения, принятые в связи с пандемией коронавируса, касающиеся свадеб и других торжественных мероприятий. В противном случае они будут наказаны в соответствии с законодательством.

Minval.az