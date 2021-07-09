В городе Серхетабаде на юге Туркменистана 8 июля были слышны выстрелы, эти звуки доносились из афганского поселка Тургунди, пишет Turkmen.news cо ссылкой на источники.

Местные жители видели, как через Серхетабад проехали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке, а также мотоциклисты.

Другой источник издания рассказал, что в одном из пограничных отрядов на юге Марыйской области военные начали эвакуировать свои семьи подальше от границы с Афганистаном. «Отправляют жен и детей домой, к родным, сейчас опасно», – сказал он.

По данным собеседников, в Мары 7 июля сел самолет Вооруженных сил Украины, прилетевший из Анкары. Кто или что было на борту – неизвестно. Журналисты зафиксировали самолет на сервисе Flightradar, но впоследствии он исчез из поля зрения.

Minval.az