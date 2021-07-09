Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

«В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее», — цитирует его «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного «перелива неприятностей» на территорию ее союзников.

Кроме того, Москва выступает за выполнение договоренностей между Вашингтоном и талибами.

Minval.az