

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Умеренный северо-восточный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем — 29-32 градуса тепла, в Баку ночью -23-25, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем — 35-40%.

На пляжах Абшеронского района будет дуть умеренный северо-восточный ветер, во второй половине дня сменится юго-восточным.

Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихе — 25-26 градусов тепла.

10 июля в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, град. Днем в большинстве районов будет в основном без осадков. Утром в горных районах будет туман, будет дуть местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

10 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az