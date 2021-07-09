

Станция «Ходжасан» Бакинского метрополитена будет сдана в эксплуатацию до конца 2022 года.

Об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, учитывая быстрый рост населения в поселке Ходжасан, а также в прилегающих к поселку районах, станция, которая будет сдана в эксплуатацию, удовлетворит потребности населения в общественном транспорте.

«Здесь будет создана инфраструктура, необходимая для ремонта и технического осмотра поездов, и в рамках этих работ на территории планируется строительство наземной станции типа «Бакмил». Если не будет никаких препятствий, станция «Ходжасан» будет сдана к концу следующего года», — цитирует Мамедова АПА.

Minval.az