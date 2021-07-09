58-летняя голливудская актриса Деми Мур вместе со своими тремя дочерьми от брака с Брюсом Уиллисом снялась для рекламы купальников, а снимками поделилась на странице в социальной сети Instagram.

На кадрах рядом с Деми позируют 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула, причем на этих фотографиях актрису вполне можно больше принять за сестру девушек, чем за их мать.

«Дамы из клана Мур-Уиллис приезжают, чтобы разогреть твое лето», – говорится в подписи к одному из фото. На нем все четыре женщины лежат в ряд на животах.

Актриса отметила, что инвестировала в бренд Andie Swim и сейчас, по ее мнению, наступило наиболее подходящее время присоединиться к рекламе марки и приветствовать «свободу и единение».

«Особенно важно делиться этим с моими дочерьми! Для меня было важно включить моих дочерей в эту кампанию, и я надеюсь, что другие воспользуются возможностями в своей жизни, чтобы создать значимые связи и отмечать каждое мгновение с людьми, которых они любят», – написала она.

Minval.az