Министерство обороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Даг Машанлы Джабраильского района.
Дата: 2021/07/09 11:30
Раздел: Наша жизнь
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