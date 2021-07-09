Разработчики WhatsApp готовят обновление для смартфонов, которое должно модернизировать функцию отправки сообщений. Его получат пользователи Android и iOS, сообщает WABetaInfo.

По данным портала, обновление под кодовым номером 2.21.14.15 коснется того, как будут выглядеть ссылки в чатах. После установки новой версии программы превью заметно увеличатся в размерах: они будут содержать в себе намного больше информации, чем раньше. Благодаря этому пользователям не придется лишний раз переходить по ссылке, чтобы узнать ее содержимое.

Те сайты, которые не поддерживают увеличенные превью, будут отображаться как и раньше — в маленьком окошке с небольшим количеством данных. Обновление находится на стадии разработки, на данный момент оно доступно только бета-тестерам приложения. Пока неизвестно, когда его смогут установить остальные пользователи.

Minval.az