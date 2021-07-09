Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir.bg сравнил ситуацию в Черном море с происходившим на границе Советского Союза и Германии перед Великой Отечественной войной и предупредил о риске военного столкновения между Россией и НАТО.

Как отметил военный, Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил России и НАТО, поскольку там регулярно проводятся учения, позволяющие сторонам готовиться к реальным военным действиям. Цанков обратил внимание на беспрецедентный масштаб учений НАТО Sea Breeze, указав при этом на доминирующее положение России в этом регионе. Генерал отметил, что Россия выступает против этих учений, защищая свои границы, и подчеркнул, что так делала бы любая другая страна.

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