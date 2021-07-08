Народный артист России, композитор Михаил Глуз скончался на 70-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение театра «Ленком».

В сентябре композитор должен был отметить юбилей. «Михаил Семенович – автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра им. С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса», — рассказали в театре.

В частности, музыка Михаила Глуза звучит в спектакле «Поминальная молитва», в возрождении которого он принимал активное творческое участие.

О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже.

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