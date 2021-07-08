Известная американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая прославилась благодаря фильму Мстители, вместе со своим супругом Колином Йостом в ожидании пополнения в семье. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что по началу звезда скрывала свою беременность, однако вскоре рассказала поклонникам, что ждет второго ребенка.

«Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут», — сообщил инсайдер.

У Скарлетт есть дочь Роза. Она родила ее от своего бывшего супруга Ромена Дориака, с которым развелась в 2010 году. В прошлом году она вышла замуж за Колина.

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