Известный российский блогер Илья Варламов покритиковал Армению за помойку в аэропортах.

«Такой жести я не видел уже давно! Даже в самых отсталых странах Африки нет такой помойки, как в аэропорту Гюмри. Все урны переполнены. В туалете не просто срач – там неописуемая атмосфера, которую я помню только по общественным сортирам времён позднего совка, которые не убирали годами. Но самая жесть, что там курят!!! Курят без перерыва. В маленьком туалете без вентиляции. Со временем дым окутывает весь зал ожидания. Там маленькие дети, младенцы – все дышат табачным дымом в ожидании посадки», — Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Варламов (@varlamov)

Minval.az