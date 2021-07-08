

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Для оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента выделено Управлению мусульман Кавказа 2,0 млн. манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви – 350 тыс. манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 150 тыс. манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике – 150 тыс. манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики – 150 тыс. манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин – 100,0 тыс. манатов.

Minval.az