Беженцы из Зангиланского района обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу по вопросу принятия мер в отношении компании Cronimet, которая загрязняет трансграничную реку Охчучай.

В обращении отмечается, что токсичные отходы Каджаранского медно-молибденового комбината, Кафанского медноочистительных комбината, а также сточные воды этих городов сбрасываются без очистки непосредственно в реку Охчучай.

Подчеркивается, что действующая в Армении горнодобывающая германская компания Cronimet не соблюдает экостандарты, в результате возникает угроза экологического террора не только для Зангиланского района, но и для окружающих регионов.

Таким образом возникшая проблема делает невозможным использование реки в целях орошения, массово гибнет рыба. Более 100 вынужденных переселенцев, подписавших обращение, потребовали немедленного прекращения деятельности компании Cronimet.

В обращении отмечается, что в противном случае будут поданы обращения в международные суды в отношении совершающей экологический террор организации и Германии.

Minval.az