Пашиняна пригласили в Москву и дали понять, кого там хотели бы видеть во главе МИД, Министерства обороны, СГБ и других важнейших постах, пишет в своем «Фейсбуке» политолог Расим Мусабеков.

«Никол Пашинян совершил краткосрочный рабочий визит в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Никаких документов по итогам визита подписано не было. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Песков это и не планировалось. Лидеры не вышли к прессе, а словоохотливый армянский премьер на сей раз удержался даже от интервью российским СМИ. Так в чем был смысл данного визита?

Полагаю, что Пашиняна пригласили в Москву и дали понять, кого там хотели бы видеть во главе МИД, Министерства обороны, СГБ и других важнейших постах. Наверняка из окружения армянского премьера просочились сведения о предполагаемых назначениях, которые совершенно неприемлемы для Кремля. Поэтому там решили действовать на опережение.

Пашиняну намекнули, что от поведения армянского премьера будет зависеть уровень и объем военной, политической и экономической поддержки Армении. Скорее всего настоятельно рекомендовали не развязывать вендетту в отношении политических противников, мочивших Пашиняна в период предвыборной борьбы, а тем паче подвергать судебному преследованию «личного друга» российского президента Роберта Кочаряна.

Хотелось бы верить, что не были оставлены без внимания необходимость скорейшего возобновления работы трехсторонней комиссии по открытию транспортных коммуникаций и формированию аналогичной комиссии по пограничным вопросам. Ведь мир и стабильность в регионе зависит от урегулирования важных вопросов, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 10 ноября. Что же касается конкретных фамилий во главе того или иного министерства и ведомства Армении, то стабильное, высокопрофессиональное правительство в этой стране при Пашиняне сформируется еще не скоро», – написал Мусабеков.

Minval.az