

«Людям, инфицированным коронавирусом 6 месяцев назад, в настоящее время достаточно получить дозу вакцины».

Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

Замминистра сказал, что эти лица не нуждаются во второй дозе вакцины: «Но в любом случае этот вопрос будет прояснен в ближайшие дни», -цитирует его АПА.

Отметим, согласно решению научно-медицинского совета Министерства здравоохранения, срок действия «Сертификата об иммунитете» будет продлен на 6 месяцев, если перенесшие заболевание граждане по истечении 6 месяцев после выздоровления получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджане.

Также, срок действия «Сертификата о вакцинации» будет продлен на 6 месяцев, если вакцинированные граждане, в соответствии с медицинскими показателями, через 6 месяцев после приема второй дозы получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджане.

Minval.az