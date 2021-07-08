Британская информационная платформа высоко оценила возможности турецких БПЛА, подчеркнув, что они хорошо зарекомендовали себя в современных военных конфликтах. Сирия, Ливия, Карабах – везде турецкие дроны находили свое применение и неплохо себя показывали, об этом пишет «Военное обозрение». По мнению авторов британского ресурса, в результате произошло удивительное событие – Турции, которая никогда прежде не была лидером на рынке вооружений, особенно если говорить о мировом масштабе, удалось разрушить монополию в сфере производства беспилотников, которой прежде обладали лишь две страны – США и Израиль.

Сейчас Турция стремительно движется к тому, чтобы стать мировым лидером в области производства беспилотных летательных аппаратов. Отрицать это уже невозможно. Например, Bayraktar TB2 за довольно короткое время приобрели всемирную известность, показав себя с самой лучшей стороны в вооруженных столкновениях в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Турецкие беспилотники приобрела и Украина, так что не исключено, что они будут в обозримом будущем применены властями страны против террористов в Донбассе. Вполне вероятно, что затем и европейские страны начнут покупать у Турции беспилотные аппараты, тем более, что американские или израильские дроны дороже и не имеют такого успешного боевого опыта, как турецкие.

Британское издание стыдит европейскую оборонную промышленность за то, что турки оказались куда более успешными в разработке и создании беспилотников. Теперь Турция превратилась в настоящую сверхдержаву по производству беспилотных летательных аппаратов и если говорить о будущем, то уже Анкару придется «догонять и перегонять» европейским производителям.

Minval.az