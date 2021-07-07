Бывший депутат Рады Надежда Савченко заявила, что Украину ждет неминуемый распад.

Она отметила, что украинцы активно эмигрируют в Европу, США и Канаду. Экс-парламентарий считает, что этот процесс не остановится и в дальнейшем.

По ее словам, жители Украины покидают территорию страны, так как государство просто перестает существовать.

«Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания нашего перед британо-американским союзом», — сказала Савченко, слова которой приводит «Газета.ру».

Она также выразила мнение, что такими темпами Украина потеряет половину своих земель и будет существовать на небольших осколках, обслуживая интересы господ-колонизаторов.

«Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали, как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом», — убеждена экс-депутат.

Она добавила, что при худшем раскладе территории «просто заберут».

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