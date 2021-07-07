В Нью-Йорке умер режиссёр и актёр Роберт Дауни-старший. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily News.

По словам ее супруги Розмари Роджерс, 85-летний Дауни ушёл из жизни 7 июля во сне. Мужчина страдал от болезни Паркинсона.

Известный режиссёр, актёр, продюсер и писатель был коренным жителем Нью-Йорка, мужем автора бестселлеров Розмари Роджерс и отцом актёра Роберта Дауни-младшего.

Первой известной работой режиссёра стала сатирическая комедия «Патни Своуп» 1969 года. Положительно критиками была воспринята и картина «Дворец Грисера» 1972 года. Дауни-старший снялся в нескольких фильмах, например, «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе».

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