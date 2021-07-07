Есть правило: все достижения в «большом спорте» начинаются со спорта детского. И вполне возможно, что сегодня мы являемся свидетелями восхода новой «звезды». Накануне завершился чемпионат Азербайджана по грэпплингу — набирающему популярность новому стилю в единоборствах. Чемпионский титул завоевал Ибрагим Годжаев, обладатель «желтого пояса». Причем завоевал свой титул в двух версиях грэпплинга — ги (где соперники борются в кимоно) и но-ги (без кимоно). В течение года Ибрагим Годжаев, который тренируется в Baku Fight club, прошёл четыре круга. Все по-взрослому. Своим воспитанникам очень довольны его тренер по джиу-джитсу, обладатель «чёрного пояса» Анар Сафаров и президент клуба «Карабах» Рафик Наджафов. С ними солидарен и Азад Рагимов, президент федерации ММА.

А чемпиону 10 июля исполняется 8 лет. Ибрагим Годжаев готовится к международному турниру, который пройдёт в Украине.

Поздравляем и желаем успехов!

Minval.az