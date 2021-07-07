Европейский Союз выделит 17 миллиардов евро для инвестиционного развития стран «Восточного партнерства».

Об этом сообщил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи во время онлайн-выступления на Конференции по вопросам реформ в Украине «Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье», которая проходит в Вильнюсе (Литва).

«Я очень рад сообщить вам замечательное известие для восточных наших партнеров, включая Украину, о новом плане инвестиций для этого региона. Мы мобилизуем 17 млрд евро на инвестиции в этот регион… Чтобы была большая динамика в экономике и обществах этого региона», — сказал он.

Minval.az