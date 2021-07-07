Президент Ильхам Алиев подписал указ о новом разделении экономических районов Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
— Утвердить следующее деление экономических районов Азербайджанской Республики:
— Бакинский экономический район (город Баку);
— Нахчыванский экономический район (город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы);
— Абшеронско-Хызинский экономический район (город Сумгайыт, Абшеронский и Хызинский районы);
— Горно-Ширванский экономический район (Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шамахинский районы);
— Гянджа-Дашкесанский экономический район (города Гянджа и Нафталан, Дашкесанский, Геранбойский, Гёйгельский и Самухский районы);
— Карабахский экономический район (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы);
— Газахско-Товузский экономический район (Агстафинский, Гядабейский, Газахский, Шамкирский и Товузский районы);
— Губа-Хачмазский экономический район (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиязанский и Шабранский районы);
— Лянкяран-Астаринский экономический район (Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы);
— Центрально-Аранский экономический район (город Мингячевир, Агдашский, Гейчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы);
— Миль-Муганский экономический район (Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы);
— Шеки-Загатальский экономический район (Балакянский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шеки и Загатальский районы);
— Восточно-Зангезурский экономический район (Джабраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы);
— Ширвано-Сальянский экономический район (Город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы)», — говорится в указе главы государства.