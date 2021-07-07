Журнал Nature выпустил редакционную статью о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», которая сейчас одобрена в 67 странах мира. Материал называется «Растущее число доказательств свидетельствует, что вакцина от коронавируса „Спутник“ безопасна и эффективна», пишет Meduza.

Автор статьи Бьянка Ногради написала, что «Спутник V», разработанный Центром Гамалеи, стал «предметом восхищения и споров» с тех пор, как власти России одобрили применение вакцины до публикации результатов первой и второй фаз испытаний препарата. «Данные из России и многих других стран теперь показывают, что это безопасно и эффективно, но остаются вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами», — считает автор материала.

В статье Nature представлены результаты применения «Спутника» в разных странах, которые подтверждают эффективность вакцины. Так, в ОАЭ после того, как 81 тысяча человек получила две дозы вакцины, местный минздрав сообщил, что препарат эффективен на 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и на 100% — тяжелого течения заболевания.

Исследование, проведенное в Аргентине среди 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных людей в возрасте от 60 до 79 лет, показало, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» снижает симптоматическое течение болезни на 78,6%, количество госпитализаций — на 87,6%, а смертей — на 84,7%.

Также автор статьи затронула вопрос, почему «Спутник» еще не одобрили Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств. По мнению журнала, это может быть связано с существующими опасениями о качестве наблюдения за возможными побочными эффектами. ВОЗ запросила у Центра Гамалеи дополнительные данные, а также проверила российские предприятия, выпускающие вакцину (нарушения нашли в одном из девяти случаев).

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