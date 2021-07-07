8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, однако утром в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 29-32, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью 21-26, днем 31-36, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 июля на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az