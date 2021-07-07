Американский режиссёр Спайк Ли, который возглавляет в этом году жюри Каннского кинофестиваля, высказался против «гангстеров в политике». К ним он причислил президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару, а также экс-главу США Дональда Трампа, передаёт Hollywood Reporter.

Такую точку зрения Спайк Ли выразил на пресс-конференции перед открытием кинофестиваля. Подобным образом он отреагировал на эмоциональный вопрос грузинской журналистки, которая заявила «об угнетении её страны Россией», указывает издание. «Этим миром правят гангстеры — агент «оранж» [Дональд Трамп], парень из Бразилии [Жаир Болсонару] и [президент России Владимир] Путин», — заявил режиссёр. Всё они, уверен кинематографист, — «гангстеры и будут делать то, что хотят».

«У них нет ни морали, ни совести. И мы должны выступить против таких гангстеров», — заключил он.

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