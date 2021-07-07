Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян действительно будут обсуждать на встрече в среду ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, но подписание каких-либо документов не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, и Карабах будет обсуждаться, и российские военные, которые сейчас там размещены, будут обсуждаться, и в целом двусторонние отношения. Но подписание каких-либо документов не планируется», — подчеркнул он

Minval.az