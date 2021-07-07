

Азиатский банк развития (АБР) в среду утвердил предоставление правительству Азербайджана кредита в размере $250 млн для содействия в реализации всеобъемлющего плана по смягчению неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

«Последствия пандемии COVID-19 угрожают свести на нет значительные успехи, достигнутые Азербайджаном в улучшении своей экономики и сокращении бедности. АБР привержен оказывать поддержку Азербайджана, и эта кредитная программа поможет правительству поддерживать меры реагирования на пандемию, защитить уязвимые слои населения и заложить фундамент для восстановления экономики», — цитирует президента АБР Масацугу Асакаву «Интерфакс-Азербайджан».

В сообщении отмечается, что применяемые в 2020 году властями Азербайджана меры по противодействию распространению инфекции, привели к определенному спаду в сферах торговли, туризма, объема денежных переводов и потребительского спроса, в то время как доходы от нефти в 2020 году снизились из-за глобального экономического спада.

Программа активного реагирования на COVID-19 и поддержки расходов (CARES) АБР обеспечит бюджетную поддержку текущим мерам правительства Азербайджана в области здравоохранения, социальной защиты и макроэкономической стабилизации.

«Меры правительства в области здравоохранения включают дополнительные выплаты медицинским работникам, внедрение обязательного медицинского страхования на всей территории страны, закупку лекарств и медицинского оборудования, а также расширение возможностей медицинских учреждений по тестированию и лечению пациентов с COVID-19», — подчеркивает банк.

Для усиления социальной защиты правительство повысило размер ежемесячных пособий и увеличило до 80 тыс. количество домохозяйств, имеющих право на получение такой поддержки. Другие меры социальной защиты включают увеличение ежемесячных пособий, субсидирование и льготы в системе кредитования.

«Чтобы помочь стабилизировать экономику, правительство приняло ряд мер, включая создание 17 тыс. временных рабочих мест в госсекторе, субсидирование процентных ставок для банковских кредитов предприятиям, пострадавшим от пандемии, и финансовую поддержку отдельных государственных предприятий», — подчеркивает банк.

В сообщении отмечается, что на данные цели кредит в размере $100 млн планирует предоставить Азербайджану и Азиатский банк инфраструктурных проектов.

Minval.az