В водохранилищах ОАО «Азерсу» достаточно запасов воды. Об этом сказал глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы, передает «Тренд».

Он отметил, что в 2021 году объем запасов пресной воды в Азербайджане больше, чем в прошлом.

«В водохранилищах «Джейранбатан», «Ханбуланчай», «Шамкирчай» и «Мингячевир» достаточно запасов воды. Ее достаточно и во всех наших подземных источниках, в том числе в огузских водозаборных скважинах, питающих водопровод Огуз-Габала. Считаю, что этим летом каких-либо проблем с водоснабжением не возникнет. Объем забора воды из этих водохранилищ согласован с министерством экологии и природных ресурсов, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана», Государственным агентством водных ресурсов МЧС. На основании этой договоренности забор воды из водоемов и источников осуществляется в соответствии с потребностями», — сказал Джабраиллы.

Minval.az