Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего — вакцины, смягчают ограничения.

«Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», — продолжил глава ВОЗ.

Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.

«Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», — добавил он.

Minval.az