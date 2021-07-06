Менеджер певицы Бритни Спирс Ларри Рудольф объявил об увольнении после 25-летней работы с певицей и рассказал, что она намерена завершить свою карьеру. Об говорится в письме Рудольфа, направленном опекунам певицы.

«Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как мы в последний раз общались с Бритни, и тогда она сообщила мне, что хочет сделать перерыв в карьере на неопределенный срок», — написал Рудольф, слова которого приводит «Дождь» со ссылкой на Variety.

Он добавил, что недавно узнал, что Бритни намерена официально завершить музыкальную карьеру. В связи с этим Рудольф считает, что в его услугах больше не нуждаются.

«Я буду всегда невероятно гордиться тем, чего мы достигли за эти 25 лет совместной работы. Я желаю Бритни огромного здоровья и счастья, и я буду рядом с ней, если я когда-нибудь снова ей понадоблюсь, как и всегда», — подытожил менеджер певицы.

Письмо направлено отцу певицы Джейми Спирс и адвокату Джоди Монтгомери, выступающей ее соопекуном.

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