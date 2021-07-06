В провинции Конья на юго-западе Турции прошел конкурс карикатур на известного фольклорного персонажа — Ходжу Насреддина.

Конкурс был организован в рамках 62-го международного фестиваля «Акшехир», который проходит с 5 по 10 июля.

Фестиваль посвящен памяти жителя Акшехира, ставшего прототипом известного фольклорного персонажа Ходжи Насреддина.

В конкурсе карикатур приняли участие 750 карикатуристов из 75 стран, сообщил глава муниципалитета района Акшехир Салих Аккая, которого цитирует «Анадолу».

В этом году фестиваль расскажет широким массам о посланиях всемирно известного юмориста Ходжи Насреддина, его сообразительности и рассказах, которые заставляют одновременно и улыбнуться, и задуматься.

В рамках фестиваля проходят различные мероприятия, в том числе всевозможные стрельбища, выставки, детский театр, акробатические шоу, гонки на ослах.

Minval.az