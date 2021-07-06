Цены на нефть «легко могут подняться» до уровня $100 за баррель и даже выше как следствие отсутствия договоренностей между нефтедобывающими странами ОПЕК+ об условиях продления нынешнего соглашения после апреля 2022 года. Об этом заявил во вторник телеканалу Си-эн-би-си Дэн Бруйетт, возглавлявший Министерство энергетики США с 2019 по 2021 гг.

«Мы вполне можем стать свидетелями повышения цен на нефть до $100 за баррель, а потенциально и выше», — сказал он. При этом бывший министр не исключил и возможности их резкого падения в случае, если договоренность не будет достигнута и страны — производители нефти предпочтут действовать самостоятельно в решении вопросов об объемах добычи.

Minval.az