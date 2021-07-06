

«После 44-дневной войны, начиная с января, здесь начались ремонтно-восстановительные работы. В начале июня были введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции «Суговушан 1» и «Суговушан 2».

Об этом сообщил директор Мингячевирской ГЭС Огтай Пирвердиев.

По его словам, малая гидроэлектростанция «Сувогушан 1» с того времени произвела до 600 тысяч киловатт-часов энергии.

«Эти станции связаны с системой «Азерэнержи» на Тертерской 110-киловаттной подстанции наряду с энергоснабжением сел Суговушан и Талыш. То есть вся произведенная энергия передается в энергосистему Азербайджана. В настоящее время станция не работает, вода подается только на сельскохозяйственные угодья с целью орошения», -цитирует Пирвердиева АПА.

Minval.az