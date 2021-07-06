Компания BP приступила к добыче газа на юго-восточном крыле месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2, говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

«Добыча газа с глубоководного юго-восточного фланга (на глубине 540 м) началась 30 июня 2021 года. Это крыло месторождения Шах-Дениз состоит из четырех скважин, двух поточных линий и многочисленных подводных сооружений, соединенных с пластом-коллектором. Добыча с этого крыла месторождения в полном объеме ожидается в третьем квартале текущего года», — отмечает компания.

«Это самый важный проект, который мы запланировали для Шах-Дениз в этом году, и мы успешно его выполнили, в соответствии с графиком и в рамках бюджета, несмотря на проблемы и ограничения из-за пандемии COVID-19», — заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, за счет юго-восточного фланга дополнительно к общей добыче с месторождения Шах-Дениз будет добываться 90 тыс. баррелей в сутки н.э.

«В настоящее время с месторождения ежесуточно добывается 58 млн кубометров газа и 85 тыс. баррелей конденсата», — говорится в информации.

Minval.az