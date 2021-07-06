Верховный суд Беларуси приговорил главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд огласил приговор на выездном заседании в суде Московского района Минска.

Бабарико обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Он не признал вину. Прокурор просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

По версии обвинения, с 2004 года Бабарико и его помощники систематически получали взятки. Как пишет «Медиазона. Беларусь», в качестве взяток обвинение рассматривало дивиденды, которые компании, учрежденные Белгазпромбанком, выплатили иностранным фирмам, якобы связанным с Бабарико. Обвинение считает, что за 16 лет топ-менеджеры банка получили от корпоративных клиентов более 30 миллионов белорусских рублей (более 11,8 миллиона долларов по нынешнему курсу).

Кроме того, обвинение посчитало, что Бабарико отмывал деньги, когда приобрел в Минске недвижимость на сумму свыше одного миллиона белорусских рублей (394 тысячи долларов).

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