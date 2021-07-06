4 июля 2021 года ушёл из жизни член-корреспондент РАН, профессор, доктор исторических наук Рауф Мунчаев.

Мунчаев родился и окончил среднюю школу в г. Загаталы Азербайджанской ССР. После окончания в 1949 году исторического факультета Дагестанского педагогического института (Дагестанского государственного университета) работал там же лаборантом. Поступил в аспирантуру Института истории материальной культуры АН СССР.

В течение всей жизни с момента поступления в аспирантуру в 1949 году он был связан с Институтом археологии РФ, где прошёл путь от младшего научного сотрудника до главного научного сотрудника и директора Института.

Он был одним из наиболее широко известных отечественных археологов в международном профессиональном сообществе. Его научные изыскания, связанные с поздней первобытностью Кавказа и «Плодородного Полумесяца» Месопотамии, широко цитируются и будут всегда востребованы археологами разных стран и разных поколений. Полевые исследования российской экспедиции в Ираке и Сирии, которыми на протяжении 40 лет руководил Р. Мунчаев значительно расширили наши представления о культурном процессе в Месопотамии в интервале VIII–IV тыс. до н.э. В настоящее время без учёта результатов, полученных экспедицией ИА РАН под руководством Рауфа Магомедовича Мунчаева, невозможно объективно судить о краеугольных событиях, связанных с процессами возникновения производящей экономики и ранней государственности Месопотамии, а опосредствованно и всего хода развития культуры и цивилизации Западной Евразии.

Результаты значительных полевых открытий Рауфа Мунчаева нашли отражение во многих монографических исследованиях, среди которых стоит упомянуть наиболее известные, такие как «Кавказ на заре бронзового века» (1975), «Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии» (1981) и двухтомник, посвящённый исследованию поселения Телль Хазна 1 (2004; 2016).

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