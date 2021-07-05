Популярная американская певица Гвен Стефани вышла замуж. Гвен стала супругой своего коллеги, кантри-артиста Блейка Шелтона. Как пишет «Корреспондент» со ссылкой на Page Six, тайная свадьба состоялась 3 июля.

Торжество бракосочетания артистов прошло в узком кругу близких им людей — родственников и друзей.

Отмечается, что о помолвке 51-летняя исполнительница и 45-летний артист объявили еще в прошлом году.

Известно, что отношения Блейка Шелтона и Гвен Стефани длились в течение шести лет. При том, что отношений они не скрывали, свадьбу все же решили сыграть тайно.

Отмечается, что церемония была душевной и прошла на ранчо кантри-певца в Оклахоме. Молодожены обменялись обетами в часовне, которую артист построил специально для этого события.

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