

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В обращении МЧС говорится, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, до 7 июля в стране прогнозируются сильные ветры, особенно в Баку и на Апшеронском полуострове.

В связи с ожидаемыми погодными условиями МЧС призывает население проявлять осторожность и строго соблюдать соответствующие правила безопасности, чтобы обезопасить себя от опасностей, связанных с сильным ветром.

Отмечается, что в пляжный сезон при сильном ветре заходить в воду опасно.

«Также необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре тушить пожары сложно, особенно на открытом воздухе. Помните: безразличие к правилам — угроза для нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!», — говорится в обращении.

Minval.az