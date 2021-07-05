Для членов семей шехидов и участников войны проводится марафон занятости.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.
Он призвал предпринимателей и работодателей к активному участию в этой гуманной инициативе.
Для членов семей шехидов и участников войны проводится марафон занятости.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.
Он призвал предпринимателей и работодателей к активному участию в этой гуманной инициативе.
Дата: 2021/07/05 17:02
Раздел: Наша жизнь
Просмотров:
46
Скончавшихся за минувшие сутки нет
Состоялся судебный процесс по уголовному делу членов армянского террористического вооруженного формирования – Карапетяна Рафика Робертовича, Голяна Гургена
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию еще 10 тяжелораненых участников войны, сообщили в фонде.
Германия разрешила въезд в страну гражданам Азербайджана. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Германии.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о поступающих к ней обращениях оказать помощь
В редакцию Minval.az поступил тревожный сигнал от жителей пос.
С завтрашнего дня пассажироперевозки по регулярному маршруту № 211, следующего от улицы Ашуг Молла Джума и до
До 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер до 15-18 м/с, местами на