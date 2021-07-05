Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли Сальянского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли Сальянского района с населением 6 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,8 млн. манатов.

Minval.az