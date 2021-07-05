Согласно поручению президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, с 29 июня по 2 июля помощник президента — завотделом по военным вопросам Администрации президента генерал-полковник Магеррам Алиев совершил поездку в Нахчыванскую Автономную Республику.
Дата: 2021/07/05 14:38
Раздел: Новость
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