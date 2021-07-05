

С завтрашнего дня пассажироперевозки по регулярному маршруту № 211, следующего от улицы Ашуг Молла Джума и до торгового центра «Садарак» будут осуществляться 12-метровыми автобусами, принадлежащими ООО BakuBus.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Учитывая спрос пассажиров, начальная остановка маршрута изменена на улицу Ашуг Молла Джума. В среднем по этому маршруту будут перевозиться более 12 тыс. пассажиров в день. Оплата проезда в автобусах осуществляется посредством BakıKart. Тариф установлен в размере 0,35 маната.

Minval.az